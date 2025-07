Sono cinque le amichevoli confermate dal Milan per quest'estate

Il Milan tra poco meno di una settiman si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello per il raduno di inizio stagione, agli ordini di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico che fa ritorno in rossonero. Si preannuncia una stagione senza Europa per il Diavolo ma con la necessità di dover subito rientrare nelle posizioni che contano nel prossimo campionato. Per farlo i rossoneri si prepareranno con una serie di amichevoli: al momento ne sono state ufficializzate cinque, tutte in giro per il mondo.

LE AMICHEVOLI ESTIVE DEL MILAN CONFERMATE

- 23/07, Singapore: Arsenal-Milan

- 26/07, Hong Kong: Milan-Liverpool

- 31/07, Perth: Perth Glory-Milan

- 09/08, Dublino: Leeds United-Milan

- 10/08, Londra: Chelsea-Milan

Possibile che saranno annunciate nuove amichevoli nei prossimi giorni o settimane: si può ipotizzare almeno una sgambata a Milanello prima di partire per il tour dell'Asia-Pacifico, così come anche è probabile che si mantenga viva la tradizione del Trofeo Silvio Berlusconi con il Monza. Tutto questo però è da confermare.

A margine, va ricordato che la prima gara ufficiale del Diavolo sarà contro il Bari a San Siro nel weekend del 17 agosto, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia: orario alle 21:15 a San Siro.

LA SERIE A

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)