AC Milan e Puma presentano il nuovo Away kit per la stagione 2025/26

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Away kit per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design “diabolico” che rende omaggio alla ricca storia e cultura dei rossoneri. La maglia reinterpreta un grande classico senza tempo: una base white - elemento iconico delle maglie Away del Milan – arricchita da accenti dinamici in red e black.

Questo nuovo design unisce heritage e innovazione, riportando sulla maglia uno dei simboli più iconici del Club rossonero: il Diavoletto. Introdotto per la prima volta negli anni ’80, l’iconico Diavoletto torna sulla parte frontale di una maglia ufficiale, ispirando un kit creato per coloro che vivono la legacy del Milan fino in fondo: non solo sulla pelle, ma anche nell’anima.

Simbolo di passione e orgoglio, il Diavoletto è diventato un elemento distintivo del Club, amato e riconosciuto dai tifosi in tutto il mondo. Con questo nuovo Away kit, PUMA reinterpreta un’estetica classica in chiave contemporanea, celebrando il passato e proiettando il Milan verso il futuro, per un risultato dal carattere forte e inconfondibile – dando vita a un kit infernale.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Il Diavoletto è più di un semplice simbolo: è parte del DNA del nostro Club. Riportarlo sulla maglia è un omaggio alla nostra legacy, ma ci aiuta anche a parlare ad una nuova generazione di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Questo kit, accuratamente disegnato da PUMA, cattura l’essenza di ciò che significa rappresentare questo Club: passione, stile e uno spirito audace che ci distingue".

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Quest'anno ci siamo immersi interamente nella storia e nei simboli iconici del Milan, uno dei club più famosi e stilosi del mondo. I classici Away kit bianchi sono sinonimo di AC Milan, quindi quest'anno abbiamo voluto osare, attingendo al tema diabolico e all’emblema iconico del Diavoletto, che ha dato nuova linfa al design. L’abbinamento della base white con i dettagli red e black ha davvero valorizzato la maglia, creando uno stile unico che porta il fuoco in campo con un’estetica diabolica".

La maglia è disponibile sia in versione Authentic che Replica. La maglia Authentic, indossata dai giocatori, è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre il peso e l'attrito, garantendo performance di alto livello. La maglia Replica offre lo stesso design sorprendente con una vestibilità più rilassata, perfetta sia per le partite che per l'uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di PUMA per la massima traspirazione e per garantire il massimo comfort ai tifosi e ai giocatori.

Riflettendo l'impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate con l'iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza compromettere la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio.

Per celebrare il lancio e coinvolgere la community locale, AC Milan e PUMA hanno organizzato una speciale caccia al tesoro per le strade di Milano, invitando i tifosi a seguire una scia di simboli del Diavoletto rosso collocati in luoghi iconici legati alla storia del Club. Il percorso si è concluso alla Bottega del Diavolo, dove i partecipanti hanno ricevuto uno special gift e hanno potuto vedere in anteprimaesclusiva il nuovo Away kit – trasformando le strade di Milano in un tributo vivente allo spirito dei rossoneri.

Il nuovo Away kit debutterà in campo il 23 luglio, quando il Milan affronterà l’Arsenal a Singapore, nel contesto del Pre-Season Tour nella regione Asia- Pacifico. Il nuovo Away kit 2025/26 di AC Milan è disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer.