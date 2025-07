Il Milan investirà su un nuovo centravanti. Obiettivo Retegui, ma l'Atalanta non farà sconti

Come ha ammesso anche il ds milanista Igli Tare qualche giorno fa durante un incontro con la stampa, il Milan prenderà sul mercato anche un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. I rossoneri stanno cercando un uomo d’area con caratteristiche diverse rispetto al messicano e uno dei profili che piace di più è quello di Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta che ha vinto la classifica cannonieri dell'ultima Serie A.

NIENTE SCONTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo sembra essere disposto a spendere anche una somma importante per il nuovo centravanti. Il giocatore della Dea viene valutato circa 50 milioni di euro: il Milan è al lavoro per abbassare un po' questa richiesta, anche se sa bene che tradizionalmente i bergamaschi non fanno sconti. Non sarà facile arrivare a Retegui però per due motivi: da una parte perchè quello rossonero non è l'unico club ad averlo messo nel mirino (sulle sue tracce cu sono per esempio anche gli arabi dell’Al-Qadsiah), dall'altra perchè per l'Atalanta lo ritiene un elemento fondamentale della nuova squadra di Juric.

GIMENEZ NON BASTA - In attesa di capire se il Diavolo avrà o meno delle chance di prenderlo, la certezza è che il Milan prenderà anche un altro attaccante perchè il solo Gimenez non può bastare. Dopo gli addii di Jovic, Abraham e Camarda, attualmente in rosa, oltre al messicano, c'è solo Lorenzo Colombo, il cui futuro però sarà nuovamente lontano da Milanello. I dirigenti di via Aldo Rossi stanno cercando un giocatore bravo in area di rigore e Retegui è considerato un prototipo vicino come caratteristiche a Giroud. Non sarà semplice convincere l'Atalanta, ma i rapporti tra i due club sono ottimi come dimostra l'affare De Ketelaere di due anni fa.