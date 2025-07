VIDEO MN - Samuele Ricci arrivato a Milano: "Sono prontissimo"

Samuele Ricci è arrivato a Milano e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista di proprietà del Torino è arrivato in questi minuti in città, come mostra il video girato dagli inviati di MilanNews.it all'esterno dell'Hotel Melià, situato nei pressi di Casa Milan. Alla prima domanda dei giornalisti "sei pronto a cominciare?", la risposta di Ricci: "Certo, certo: prontissimo!".

Visite e firma

Tra poche ore prima giornata in rossonero per il mediano classe 2001 che al mattino si sveglierà presto per sostenere le visite mediche di rito che saranno seguite dall'ottenimento dell'idoneità sportiva e dalla firma sul contratto in sede. La nostra redazione vi racconterà i primi passi milanisti di Ricci, minuto dopo minuto: rimanete con noi!

L'operazione

Samuele Ricci sarà il primo acquisto ufficiale della sessione estiva rossonera di calciomercato e già a partire da lunedì 7 giugno sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri nella giornata del raduno a Milanello. Ricci arriva al Milan per un costo totale di 24,5 milioni di euro, ripartiti tra 23 di parte fissa e 1.5 di bonus, dopo una corte che il club rossonero ha cominciato dallo scorso dicembre. Nell'accordo è previsto anche il 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni con opzione sul quinto in favore del club.