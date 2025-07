Da Morata a Thiaw, passando per Bennacer fino ad arrivare a Okafor: Milan, cessioni in stand-by

vedi letture

Oltre a lavorare sulle entrate, il direttore sportivo del Milan Igli Tare starebbe portando avanti anche i discorsi in uscita, nonstante una fase di stallo che a lungo andare potrebbe stravolgere le strategie del club rossonero in questo calciomercato.

Alvaro Morata

Milan, Como e giocatore sono già d'accordo su tutto, manca solo il via libera definito del Galatasaray, che in questa storia sta svolgendo il ruolo di antagonista principale. Verso la fine della scorsa settimana sembrava tutto definito, ma il muro eretto dai turchi rischia seriamente di complicare e mandare per le lunghe un discorso chiuso da tempo, quanto meno fra Milan e Como. In tutto questo Morata si trasferirebbe alla soceità Lariana con le stesse modalità con cui era volato in Turchia a gennaio.

Malick Thiaw

Anche in questo caso il discorso è sempre: Milan e Como hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del tedesco, che al momento non avrebbe ancora aperto alla destinazione. Più che restare in Italia Malick Thiaw preferirebbe tornare in Bundesliga, così da giocarsi una chance anche in vista del prossimo Mondiale, ma al momento ancora nessuna società tedesca si sarebbe fatta avanti per lui, a differenza del Como appunto che ha invece messo sul tavolo ben 25 milioni di euro.

Yunus Musah

In questa folta lista di esuberi rientra anche Yunus Musah. Saltata la pista Napoli, il centrocampista americano piace a diverse squadre di Premier League, come ad esempio West Ham, Wolves e Nottingham Forest, ma nessuna di queste si sarebbe però ancora fatta avanti con una proposta ufficiale.

Yacine Adli e Ismael Bennacer

Con l'arrivo di Samuele Ricci cresce il numero di centrocampisti nella rosa del Milan. C'è dunque bisogno di sfoltire un po' quella zona di campo, con Yacine Adli e Ismael Bennacer principali candidati a farlo. Ovviamente Massimiliano Allegri nel corso di queste settimane di preparazione li valuterà potendo anche cambiare idea, ma la sensazione è che il futuro dell'uno e dell'altro possa essere o Arabia Saudita o in Qatar.

Noah Okafor

Il Milan ha intenzione di massimizzare l'uscita dell'esterno svizzero, a conferma del fatto che neanche lui rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Negli scorsi giorni l'ex Napoli è arrivato a rifiutare il Flamengo, ma stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI) il Besiktas avrebbe chiesto informazioni per Okafor, finito nel mirino anche di altre squadre europee e sudamericane.