Stendardo: "Milan, Ricci ottimo colpo. Acquisto importante per il presente e per il futuro"

Guglielmo Stendardo, ex difensore, ha commentato così a Sportitalia il momento delle big del calcio italiano: "Il Napoli sta facendo un mercato importante e farà altri colpi importanti. Riparte poi da una base forte e ha un allenatore importante. La Juventus deve fare qualcosa soprattutto a centrocampo e risolvere il caso Vlahovic. Hanno preso David davanti, è un'ottima operazione.L'Inter dovrà iniziare un nuovo ciclo dopo l'addio di Inzaghi. Le parole di Lautaro e Marotta testimoniano che qualcosa si è rotto.

Per quanto riguarda il Milan, per me Ricci è un ottimo colpo di mercato. E' un acquisto importante per il presente e anche per il futuro perchè secondo me è uno dei migliori prospetti in circolazione, non solo in Italia, ma anche a livello europeo".