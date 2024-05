Milan, il 20 luglio amichevole in Austria contro il Rapid Vienna

Milano, 17 maggio 2024 – AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile parteciperà a una partita amichevole contro lo SK Rapid sabato 20 luglio alle 17:30 ora locale, presso l'Allianz Stadion di Hütteldorf, Vienna. L’annuncio arriva in un finale di stagione in cui i Rossoneri hanno conquistato il secondo posto in Serie A e si sono qualificati sia per la Champions League che per la Final Four della Supercoppa Italiana.

L’amichevole avrà un significato speciale per i due club coinvolti in quanto entrambi celebrano il loro 125º anniversario nel 2024. Questa partita non sarà la prima tra AC Milan e SK Rapid, con le squadre che si sono già affrontate sette volte in competizioni ufficiali. Il loro incontro più recente è stato negli Ottavi di Finale della Coppa delle Coppe 1973/74, dove l'AC Milan ha trionfato con una vittoria per 2-0 in Austria, con una doppietta di Bigon.

La partita contro lo SK Rapid a Vienna precederà il Pre-Season Tour di AC Milan, che vedrà i Rossoneri disputare tre partite amichevoli in tre città degli Stati Uniti tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, in preparazione per la stagione 2024/25.