Altri gol in arrivo dal mercato "non convincente": a segno Jovic e Okafor

Anche nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan ha trovato due dei suoi tre gol grazie a due nuovi acquisti estivi. Si tratta delle reti di Luka Jovic e Noah Okafor. E così si aggiornano nuovamente i numeri del mercato rossonero che talvolta è stato definito come fallimentare. Anche di recente è stato definito su qualche quotidiano "non convincente". A livello numerico però i dati sono molto eloquenti: 44 gol e 20 assist totali dai nuovi, per un totale di 64 contributi alla rete. Chiaro che poi sicuramente è mancato qualcosa a questo Milan in alcune fasi calde della stagione ma forse non è stato "per colpa" del mercato.

GOL MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 44

Pulisic: 13

Loftus-Cheek: 10

Jovic: 9

Okafor: 6

Reijnders: 3

Chukwueze: 3

ASSIST MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 20

Pulisic 8

Reijnders 4

Okafor 2

Chukwueze 2

Musah 2

Loftus 1

Jovic 1