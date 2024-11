MN - Gambaro chiaro: "Quelli che non aiutano la squadra in tutte le fasi devono rimanere fuori"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Enzo Gambaro analizza la prestazione dei rossoneri nell'ultima sfida contro il Napoli e ci dice la sua sull'attuale momento della squadra di Paulo Fonseca.

edi del buono nel progetto di Fonseca, nonostante l'inizio di stagione

"Questo lo vedremo alla fine, ma Fonseca sta cercando di far capire un certo tipo di lavoro. Consideriamo che non ci sono in squadra Maradona, Pelé o Garrincha per cui è fondamentale avere compattezza di squadra, altrimenti non si va da nessuna parte. Quelli che non aiutano la squadra in tutte le fasi devono rimanere fuori. Non ci sono dei fuoriclasse, ma buonissimi giocatori come Reijnders e Pulisic. Quest'ultimo lo considero uno dei due migliori del campionato. È una squadra migliorabile, ma le basi per fare bene ci sono".