Incocciati: "Milan, servono giocatori che sappiano portare quella maglia"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati.

Che Milan sarà?

"Non è dato sapere qual è la strada maestra ora. C'è una presenza importante in panchina e un uomo mercato, che non sono da poco, ma contestualmente manca una settimana al raduno di Milanello e per un allenatore sapere di andare con una squadra che non ha nè capo nè coda e senza certezze non è il massimo. E' andato via Reijnders, ma anche Theo Hernandez, erano giocatori importanti".

Come vede Modric?

"Bisogna vedere all'età che ha, in un calcio come il nostro, come andrà. Potrebbe avere delle difficoltà oggettive. Per l'età non credo che possa reggere tutte le partite. Come nome può suscitare qualche emozione ma i tifosi del Milan sono abituati a grandi calciatori e non credo che possano essere ingannati solo dal nome di Modric. Quella maglia è una delle più importanti al mondo, è pesante e servono giocatori che sappiano portarla. Tempo fa tutto faceva sembrare che con questi fondi si potevano spendere cifre importanti, ma hanno dimostrato di avere una potenzialità inferiore. Il fallimento di questa idea è stato chiaro. Pur avendo disponibilità economiche, non stanno dimostrando di poter far fare il salto di qualità".