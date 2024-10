Costacurta su Van Basten: "Voi avete visto solo i gol della domenica in partita, io ho visto anche quelli in allenamento. Ho visto cose incredibili"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così a Sky di Marco van Basten che oggi festeggia 60 anni:

Sul Van Basten calciatore: "Non sono tanti i giocatori che hanno avuto così tanti estimatori. Mi vengono in mente Del Piero, Totti, non me ne vengono in mente tanti. Lui era il Cigno di Utrecht. Lui è arrivato al Milan che aveva già il problema alla caviglia, ha vinto tre Palloni d'Oro con una caviglia sola. Ha dovuto smettere perchè aveva il fegato che gli stava scoppiando per tutti gli antidolorifici che aveva preso. All'inizio ha sofferto parecchio, poi ha imparato a convivere con questo problema alla caviglia. Gli ultimi anni l'ho visto più seduto in panchina a guardare gli allenamenti che in campo con noi".

Sui gol più belli: "Il gol in nazionale con l'URSS è stato qualcosa di incredibile (finale Europeo 1988, ndr). Il gol più bello nel Milan è stato quello in rovesciata contro il Gotenborg, ma quello con l'Olanda al volo non è stato solo il gol più bello in carreria di Marco, ma anche uno dei più belli di sempre nella storia del calcio. Voi avete visto solo i gol della domenica in partita, io ho visto anche quelli in allenamento. Ho visto cose incredibili".