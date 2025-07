Il presidente del Psg non ha dubbi che a vincere il Pallone d'Oro sarà Dembelé. Anche se...

vedi letture

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, prende posizione in vista dell'assegnazione del Pallone d'Oro per la stagione calcistica 2024/25, che dopo il Mondiale per Club giungerà ufficialmente al termine.

La data cercata sul calendario è quella del 22 settembre: solo allora il mondo del calcio conoscerà il nome del miglior calciatore dell'annata, a Parigi. Da Lamine Yamal a Ousmane Dembelé, fino al nostro Gigio Donnarumma, a Raphinha e Vitinha e altri ancora: un vero favorito assoluto non sembra esserci, oggi come oggi.

Tutto porta a pensare che ad avere le migliori chance di alzare l'ambito trofeo siano comunque i giocatori del Paris Saint-Germain, Campione d'Europa e ancora in corsa al Mondiale per Club. Il presidente della squadra francese, Nasser Al-Khelaïfi, si è esposto dunque sul tema eleggendo chiaramente un giocatore del PSG.

Intervistato dopo un allenamento della squadra parigina nel campus dell'Università di Kennesaw, a nord di Atlanta (Georgia), Al-Khelaïfi ha dichiarato: "Se Ousmane Dembélé non vince il Pallone d'Oro, c'è un problema. Considerata la stagione che ha disputato, una stagione magnifica, non c'è dubbio che vincerà il Pallone d'Oro. Se non vince, c'è un problema. Ha fatto tutto quello che poteva. È certo che è importante per il club. Ma la cosa più importante è che tutti giochino per la squadra ", ha assicurato a RMC Sport.