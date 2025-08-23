Tare e le cessioni: "Dietro tutto questo lavoro ci sono Furlani, Ibra, Moncada ed Allegri con il suo staff, che ha valorizzato questi giocatori"

Tare e le cessioni: "Dietro tutto questo lavoro ci sono Furlani, Ibra, Moncada ed Allegri con il suo staff, che ha valorizzato questi giocatori"MilanNews.it
Oggi alle 20:32News
di Manuel Del Vecchio

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cremonese di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

Siete soddisfatti delle cessioni?

“Hai fatto bene a farmi questa domanda. Dietro tutto questo lavoro fatto in questi tre mesi c’è un gruppo decisivo. Insieme a Furlani, Ibra, Moncada e lo stesso Allegri, che con il suo staff ha fatto un lavoro eccezionale nella valorizzazione di questi giocatori che noi abbiamo ceduto. È stato un lavoro fantastico di tutto questo gruppo: ognuno ha un ruolo importante”.