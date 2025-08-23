Cremonese, Bianchetti: "Un sogno giocare qua. Nicola ci ha chiesto di essere pratici"

Matteo Bianchetti, capitano della Cremonese, ha parlato a DAZN prima della sfida di Serie A col Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Tornare in Serie A a San Siro… Quanto cambia? “Tantissimo. L’anno scorso eravamo a Cosenza a lottare, per noi è entusiasmante. È un sogno giocare qua con questa atmosfera e i nostri tifosi venuti in trasferta".

Che cosa vi ha detto Nicola? “Di essere pratici, aiutarci, ogni partita è a sé anche se sei sfavorito. Per noi anche un punto è importante”.