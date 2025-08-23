Figuraccia Leverkusen senza Boniface. Aspirine ko in casa all'esordio in Bundesliga

Senza Victor Boniface, il cui futuro è un punto interrogativo, il Bayer Leverkusen cade in casa nella partita d'esordio in Bundesliga. Le "aspirine" di Erik ten Hag si sono fatte sorprendere dall'Hoffenheim alla BayArena, perdendo per 1-2.

L'unica punta impiegata, Patrik Schick, ha deluso le attese, così come i due trequartisti che lo hanno assistito, ossia Maza e Tella. Solo sei minuti per il giocatore che teoricamente avrebbe già sostituito Boniface, ossia Christian Michel Kofane.

Intanto, il direttore sportivo del club, Simon Rolfes, Simon Rolfes, si è così espresso a SkySportDE sul futuro del nigeriano: "No, non ci sono ancora novità. È a Milano per le visite mediche e si vedrà se tutto va bene. Vedremo dopo la partita."