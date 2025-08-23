Ambrosini: “Rischiamo di andare nella banalità quando parliamo di Modric. Va a colmare le mancanze di leadership dell’anno scorso"

di Manuel Del Vecchio

Pochi minuti al fischio d’inizio di Milan-Cremonese, con Luka Modric che per la prima volta scende in campo da titolare con la maglia rossonero. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, parla così del campione croato:

“Rischiamo di andare nella banalità quando parliamo di Modric. C’è emozione di constatare quanto un ragazzo con la sua storia ami quello che fa, può essere motivo d’orgoglio per il Milan che è riuscito a portarlo a casa. Va a colmare le mancanze di leadership dell’anno scorso, di quando c’era un vuoto di leadership in alcuni momenti”.