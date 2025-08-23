Loftus-Cheek a MTV: "Ci sentiamo bene. Siamo tutti pronti per questa stagione"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:27News
di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Milan-Cremonese è intervenuto Ruben Loftus-Cheek ai microfoni di Milan TV

Come state vivendo questo nuovo inizio di campionato?
"Ci sentiamo bene. Siamo tutti pronti per questa stagione. Stasera è una partita difficile, perché comincia una nuova stagione ma ci sentiamo bene. Quindi siamo pronti per stasera". 

Avete lavorato tanto nel corso della pre season per arrivare pronti a questo inizio di stagione
"Lavoriamo tanto, tatticamente, fisicamente, ma penso che mentalmente è più importante. Nuova stagione, a San Siro. Mentalmente è importante partire bene stasera, siamo pronti".

 Sei pronto a ritrovare il feeling con il gol?
"Dobbiamo provarci. Lui (il mister, ndr) credo i noi. Ci provo. Due stagione fa ho fatto 10 gol, quindi posso". 