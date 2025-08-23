Boniface, il mistero si infittisce: il Leverkusen fa sapere che di recente ha giocato per intero un'amichevole a porte chiuse

Boniface al Milan, manca ancora il via libera dei medici. Nella giornata di ieri il centravanti ha svolto le visite mediche di rito, è andato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva e infine si è sottoposto ad un controllo ortopedico approfondito. Questa mattina era prevista la firma a Casa Milan ma è tutto rimandato: il club rossonero ha disposto un altro approfondimento medico prima di rendere ufficiale il trasferimento: evidentemente le condizioni fisiche del nigeriano non convincono.

Dalla Germania il portale Kicker scrive che Boniface durante l'estate aveva lavorato duramente per migliorare la sua conzione fisica, ma durante la pre-season con il Leverkusen ha saltato allenamenti ed amichevoli, con il club che non ha mai spiegato la situazione nei dettagli. Oggi però arriva una precisaazione: di recente, fanno sapere le Aspirine, Boniface ha giocato per intero l'amichevole a porte chiuse contro il Roda Kerkrade, disputando due tempi da 30 minuti ciascuno.