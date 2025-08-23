MN - Milan-Boniface, la decisione finale non prima di domani. Vive le piste alternative

Il Milan ha deciso di prendersi la giornata di oggi per decidere, in via definitiva, cosa fare con Victor Boniface. L’attaccante nigeriano, come noto, è stato sottoposto a una lunga serie di visite mediche tra la giornata di ieri e quella odierna con gli esiti degli ultimi esami strumentali, con focus principale sul ginocchio destro, che daranno il quadro totale della situazione del giocatore.

Occorre ricordare come il Milan, prima di avviare la trattativa economica con il Bayer Leverkusen, avesse richiesto informazioni mediche allo staff sanitario del club tedesco, ricevendo alcune rassicurazioni, anche nei dialoghi tra le due dirigenze. Ma la dirigenza rossonera ha voluto vederci ulteriormente chiaro ed è noto come il Milan, sotto questo aspetto, sia una delle società più attente nell’approfondimento delle visite mediche dei potenziali nuovi acquisti. Basti ricordare come quattro anni fa, durante i test di Antonee Robinson, gli venne riscontrato un problema cardiaco che fece saltare la trattativa, ma che di fatto consentì al giocatore di andare a fondo al problema.

Ieri la prima parte dei test, tra “La Madonnina” e il “Galeazzi”, hanno dato un primo quadro sulla vicenda mentre oggi si sono conclusi alcuni esami che non era stato possibile effettuare ieri poiché le visite si sono svolte tra il pomeriggio e la sera visto che il giocatoe è sbarcato a Linate Prima poco prima delle ore 15.

La rigorosità delle visite mediche, supervisionate dal dottor Stefano Mazzoni, ha permesso al Milan di andare al cuore della questione legata al ginocchio destro e adesso, dirigenza, staff medico e staff tecnico, dovranno decidere se concludere l’operazione Boniface o se rimandare il giocatore a Leverkusen, facendo saltare tutto. La decisione finale è attesa per la giornata di domani.

In virtù di questi dubbi, i dirigenti milanisti non hanno mollato i contatti né con i rappresentanti di Rasmus Hojlund (sul quale però c’è forte anche il Napoli) né con quelli di Nickolas Jackson del Chelsea (c’è l’Aston Villa che si è fatto avanti). Occhio, infine, a Harder dello Sporting Lisbona e a Dusan Vlahovic.