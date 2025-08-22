MN - Boniface-Milan, domattina la fine delle visite mediche: i dettagli

Victor Boniface, poco prima delle 21, ha lasciato l’ospedale Galeazzi di Milano dove si era recato per la seconda parte delle visite mediche, che hanno avuto anche un focus ortopedico. Tuttavia, da quanto appreso, la routine di tutti gli esami strumentali non è stata portata a termine poiché iniziati tardi anche a causa dell’arrivo pomeridiano del calciatore da Colonia, con il volo privato che è atterrato a Linate Prime alle 14:45 circa. Subito dopo si è recato alla clinica "La Madonnina" per sostenere la prima parte delle visite mediche, seguite poi dall'idoneità sportiva.

Nella mattinata di domani verrà completato l’iter degli esami che daranno un quadro completo della situazione fisica del nigeriano e in caso di semaforo verde, Boniface si recherà a Casa Milan per la firma del contratto che lo legherà al Milan per la stagione 2025-26. Ricordiamo che i termini dell'operazione sono i seguenti: prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 25 milioni da esercitare la prossima estate. In caso di riscatto, il contratto di Victor Boniface si estenderà per altre quattro stagioni.