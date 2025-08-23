live mn Verso Milan-Cremonese: Modric dal 1', Pulisic insieme a Gimenez in attacco

LA PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic.

Amiche e amici di MilanNews.it oggi è arrivato finalmente il giorno dell’esordio del Milan in questo campionato 2025/2026!

Nelle possibili scelte di mister Allegri per questa sera, il Milan potrebbe partire con un 4-3-3 che, durante la gara si trasformerebbe nel consueto 3-5-2 usato sin qui da mister Allegri. In difesa fiducia ancora a Tomori, Gabbia, Pavlovic e Estupinan a sinistra, mentre a centrocampo ecco l'esordio di Luka Modric in Serie A. Con lui Loftus-Cheeke e Fofana. In avanti Saelemakers con Pulisic e Santi Gimenez.

14.30 - Sarà la 17ª sfida tra Milan e Cremonese in Serie A, con i rossoneri che conducono i precedenti: 10 vittorie a due. Quattro i pareggi, tra cui le due sfide più recenti, quelle del campionato 2022/23. È la prima volta, inoltre, che queste due squadre si affrontano nel turno inaugurale.

14.00 - Attualmente Luka Modrić è l'unico vincitore del Pallone d'Oro che milita in Serie A. Il campione croato viene da una stagione in cui ha stabilito il suo record di presenze stagionali con il Real Madrid (57) e nel 2024/25 ha preso parte a 13 reti, corrispondenti a 4 gol e 9 assist.