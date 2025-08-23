Costacurta: "La vera scommessa di Allegri è migliorare i difensori. Questo farà la differenza"

Alessandro Costacurta ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky: "Non credo ci fosse allenatore più giusto per questo momento. Ci sono certezze per quel che riguarda Max, magari dei dubbi riguardo ad alcune situazioni di gioco ma parliamo di un allenatore vincente, sa come raggiungere gli obiettivi, rilancia i giocatori e sa come far migliorarli. Una scommessa è quella di migliorare i difensori centrali del Milan, cosa in cui negli ultimi due anni gli allenatori precedenti non sono riusciti. I centrali sono stati la grande delusione e la grande differenza il Milan la farà se loro miglioreranno".