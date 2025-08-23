MN - Oggi altri esami per Boniface. Non è escluso che la decisione finale venga presa dopo la partita

di Manuel Del Vecchio

Le visite approfondite, compreso un controllo ortopedico, svolte ieri da Victor Boniface non sono state ritenute sufficienti dal Milan: il club rossonero vuole avere ulteriori certezze e rassicurazioni prima di concludere l'affare, un prestito con diritto di riscatto, con il Bayer Leverkusen

Apprende la redazione di MilanNews.it che oggi l'attaccante nigeriano svolgerà ulteriori esami medici che serviranno a fugare i dubbi, o meno, sulle sue garanzie fisiche e non è escluso che la decisione finale venga presa dopo la partita. Questa sera alle ore 20:45 si gioca Milan-Cremonese e un responso definitivo potrebbe arrivare solo al termine del match.

