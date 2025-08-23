MN - Oggi altri esami per Boniface. Non è escluso che la decisione finale venga presa dopo la partita
Le visite approfondite, compreso un controllo ortopedico, svolte ieri da Victor Boniface non sono state ritenute sufficienti dal Milan: il club rossonero vuole avere ulteriori certezze e rassicurazioni prima di concludere l'affare, un prestito con diritto di riscatto, con il Bayer Leverkusen.
Apprende la redazione di MilanNews.it che oggi l'attaccante nigeriano svolgerà ulteriori esami medici che serviranno a fugare i dubbi, o meno, sulle sue garanzie fisiche e non è escluso che la decisione finale venga presa dopo la partita. Questa sera alle ore 20:45 si gioca Milan-Cremonese e un responso definitivo potrebbe arrivare solo al termine del match.
