Pedullà: "Il Napoli si è informato su Rabiot. Anche il Milan ha continuato ad informarsi..."

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, il Napoli nella giornata di ieri si è informato su Adrien Rabiot: un contatto diretto con la mamma-manager, da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi. Anche il Milan continua ad informarsi, nel caso in cui dovesse esserci un'altra uscita a centrocampo.

Rabiot è stato messo sul mercato dal Marsiglia in seguito ad una violenta rissa in spogliatoio tra lui e Rowe: l'esterno è stato venduto al Bologna, il centrocampista ex Juventus sta invece ancora capendo quale può essere la squadra migliore per il suo futuro.

