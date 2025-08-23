esclusiva mn Pineda (Messico): "Gimenez, momento complicato al Milan. Ma se dovesse rimanere sarà Capocannoniere"

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva Orbelin Pineda, centrocampista dell'AEK Atene e compagno di nazionale nel Messico di Santiago Gimenez.

Orbelin, per Santi Gimenez le cose non sono andate come ci si aspettava dopo il trasferimento dal Feyenoord a gennaio. Sei gol in 20 presenze non sono pochini?

"Sono a conoscenza del fatto che lui stia vivendo un periodo complicato nel Milan. Gli faccio un grande in bocca al lupo e che faccia sempre meglio. Per lui il Milan è un sogno. Però quando vai a giocare ad un livello più alto serve il supporto delle persone ai piani alti! Noi da buoni messicani però non gli faremo mai mancare il nostro appoggio. Sono sempre al suo lato."

Al Feyenoord sembrava dovesse spaccare il mondo e diventare uno dei più forti attaccanti del mondo...

"E infatti lui sta lottando per diventare uno dei migliori numeri 9 al mondo. La verità è che ha grandissime qualità. Speriamo che le faccia vedere sia in nazionale e nel Milan."

Ma rimane? Gira voce che il Milan voglia cederlo e che un eventuale permanenza non dipenda da lui...

"Speriamo tutti che possa restare. Ma se dovesse andarsene allora mi auguro che vada in una squadra migliore del Milan."

E se rimane, quanti gol può fare?

"Per me può anche diventare il Capocannoniere della Serie A, il miglior giocatore del campionato. Gli auguro il meglio..."

A quanto pare il suo idolo è un ex Milan?

"Sì, e di nome fa Ronaldinho, è famosissimo (ride ndr). Giocammo insieme nel Queretaro. Vederlo in allenamento tutti i giorni, averlo come compagno, conoscerlo di persona è stato come realizzare un sogno d'infanzia.

Ma ho anche un debole per Hugo Sanchez, Cuauthemoc Blanco, Chicharito, Giovani dos Santos e Carlo Vela. Il mio Messico ha sempre avuto grandi campioni."

di Alessandro Schiavone