Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 23 agosto
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per l'estate 2025, con gli acquisti e cessioni ufficiali:
ACQUISTI
Samuele Ricci (centrocampista - Torino), titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista - svincolato)
Pietro Terracciano (portiere - Fiorentina), titolo definitivo
Pervis Estupiñán (difensore - Brighton), titolo definitivo
Ardon Jashari (centrocampista - Club Brugge), titolo definitivo
Koni De Winter (difensore - Genoa) titolo definitivo
Zachary Athekame (difensore - Young Boys) titolo definitivo
CESSIONI
Francesco Camarda (attaccante - Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City), titolo definitivo
Kevin Zeroli (centrocampista - Monza), prestito secco
Pierre Kalulu (difensore - Juventus), titolo definitivo
Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors), titolo definitivo
Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto
Luka Jovic (attaccante), fine contratto
Theo Hernandez (difensore - Al-Hilal), titolo definitivo
Lapo Nava (portiere - Cremonese), titolo definitivo
Marco Sportiello (portiere - Atalanta), titolo definitivo
Tommaso Pobega (centrocampista - Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Emerson Royal (difensore - Flamengo), titolo definitivo
Devis Vasquez (portiere - svincolato), risoluzione contrattuale
Lorenzo Colombo (attaccante - Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Christian Comotto (centrocampista - Spezia), prestito secco
Mattia Liberali (trequartista - Catanzaro), titolo definitivo
Filippo Terracciano (difensore - Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Warren Bondo (centrocampista - Cremonese), prestito secco
Alvaro Morata (attaccante - Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Malick Thiaw (difensore - Newcastle United), titolo definitivo
Vittorio Magni (difensore - Cesena) prestito con diritto di riscatto
Marko Lazetic (attaccante - Aberdeen) titolo definitivo
Noah Okafor (attaccante - Leeds) titolo definitivo
OBIETTIVI
Victor Boniface (attaccante - Bayer Leverksuen)
Dusan Vlahovic (attaccante - Juventus)
Nicolas Jackson (attaccante - Chelsea)
Conrad Harder (attaccante - Sporting Lisbona)
VOCI CESSIONI
Yunus Musah (centrocampista - Napoli, Atalanta)
Ismael Bennacer (centrocampista - Al-Ittihad, Marsiglia)
Yacine Adli (centrocampista - Sassuolo)
FINE PRESTITO
Tammy Abraham (attaccante - Roma), fine prestito
Joao Felix (attaccante - Chelsea), fine prestito
Riccardo Sottil (attaccante - Fiorentina), fine prestito
Kyle Walker (difensore - Manchester City), fine prestito
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2025
La seconda parte della sessione estiva del calciomercato che inaugurerà la stagione 2025/2026 si è aperta il 1° luglio e si concluderà il 1° settembre alle ore 20:00.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan