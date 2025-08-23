Oggi si completano le visite mediche di Victor Boniface

Oggi si completa l'iter delle visite mediche di Victor Boniface prima della firma col Milan. L'attaccante nigeriano arrivato a Linate ieri pomeriggio alle 14.49, recandosi alla clinica medica La Madonnina per le visite mediche. Successivamente si è trasferito al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva e infine ulteriori test fisici all'ospedale Galeazzi, con l'ultima parte dei controlli medici approfonditi con un ortopedico, prima di tornare in hotel. Tuttavia, da quanto appreso, la routine di tutti gli esami strumentali non è stata portata a termine poiché iniziati tardi anche a causa dell’arrivo pomeridiano del calciatore da Colonia. In mattinata verrà completato l’iter degli esami e in caso di semaforo verde, Boniface si recherà a Casa Milan per la firma del contratto che lo legherà al Milan per la stagione 2025-26.

Ricordiamo i termini dell'accordo: sarà di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Al Bayer Leverkusen andranno 5 milioni per questa stagione e qualora i rossoneri dovessero decidere di riscattarlo, ne verseranno ulteriori 24. Boniface è stato grande protagonista della vittoria della Bundesliga nella stagione 2023/24 e complessivamente nei due anni con i tedeschi ha raccolto 61 presenze in tutte le competizioni, segnando 32 reti.