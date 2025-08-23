Primo shock per Davide Ancelotti da allenatore: il suo Botafogo fuori agli ottavi di Libertadores
Primo shock da allenatore per Davide Ancelotti. Chiamato a luglio alla guida del Botafogo, campione del Sudamerica in carica, è stato eliminato agli ottavi di finale di Copa Libertadores. Partita da dimenticare a Quito, dove la squadra ha perso 2-0 contro la Liga Deportiva Universitaria che ha così ribaltato il successo dei carioca all'andata (1-0 a Rio de Janeiro).
36 anni, Ancelotti ha fin qui ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte alla guida del Botafogo, contando tutte le competizioni. La squadra è attualmente quinta nel campionato brasiliano ed è avanzata ai quarti di finale di Copa do Brasil.
