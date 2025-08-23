Tanti big in scadenza 2026 che possono essere una grande occasione di mercato

vedi letture

Nuova stagione, nuove scadenze. E tante potenziali occasioni di mercato. Sono tanti i big legati da un contratto fino al 30 giugno 2026 ed è questo il momento della verità: rinnovare o cedere subito per evitare al club il danno di perdere un giocatore a parametro zero. Numerosi i bracci di ferro in corso, tra cui diversi giocatori di Serie A (vedi Vlahovic). Ma chi altro potrebbe avere in mano il cartellino? Questa una selezione di 100 giocatori:

<strong>PORTIERI</strong>

Yassine Bounou (34, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (33, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (26, Paris Saint-Germain)

Ederson (31, Manchester City)

Mike Maignan (30, Milan)

Edouard Mendy (33, Al-Ahli)

Ilan Meslier (25, Leeds)

Manuel Neuer (39, Bayern Monaco)

Nick Pope (33, Newcastle)

Yann Sommer (36, Inter)

<strong>DIFENSORI</strong>

Ola Aina (28, Nottingham Forest)

Anthony Caci (28, Mainz)

Dani Carvajal (33, Real Madrid)

Andreas Christensen (29, Barcellona)

Raul Asencio (22, Real Madrid)

Merih Demiral (27, Al-Ahli)

Lucas Digne (31, Aston Villa)

Danilho Doekhi (27, Union Berlino)

Juan Foyth (27, Villarreal)

Eric Garcia (24, Barcellona)

Marc Guéhi (24, Crystal Palace)

Raphael Guerreiro (31, Bayern Monaco)

James Justin (27, Leicester)

Ibrahima Konaté (26, Liverpool)

Kalidou Koulibaly (34, Al-Hilal)

Aymeric Laporte (31, Al-Nassr)

Tariq Lamptey (24, Brighton)

Harry Maguire (32, Manchester United)

Tyrell Malacia (26, Manchester United)

Vitaliy Mykolenko (26, Everton)

Christian Mosquera (21, Valencia)

Emerson Palmieri (30, West Ham)

Andrew Robertson (31, Liverpool)

Antonio Rudiger (32, Real Madrid)

Fabian Schar (33, Newcastle)

Marcos Senesi (28, Bournemouth)

Niklas Sule (29, Borussia Dortmund)

John Stones (31, Manchester City)

Dayot Upamecano (26, Bayern Monaco)

Oleksandr Zinchenko (28, Arsenal)

<strong>CENTROCAMPISTI

</strong>Marco Asensio (29, Paris Saint-Germain)

Rodrigo Bentancur (28, Tottenham)

Yves Bissouma (28, Tottenham)

Julian Brandt (29, Borussia Dortmund)

Marcelo Brozovic (32, Al-Nassr)

Emre Can (31, Borussia Dortmund)

Frenkie de Jong (28, Barcellona)

Julio Enciso (21, Brighton)

Fabinho (31, Al-Ittihad)

Nabil Fekir (31, Al-Jazira)

Leon Goretzka (30, Bayern)

Amadou Haidara (27, Lipsia)

Daichi Kamada (28, Crystal Palace)

Sean Longstaff (27, Newcastle)

Weston McKennie (26, Juventus)

Frank Kessié (28, Al-Ahli)

Koke (33, Atletico Madrid)

Rolando Mandragora (28, Fiorentina)

Sergej Milinkovic-Savic (30, Al-Hilal)

Ruben Neves (28, Al-Hilal)

Otavio (30, Al-Nassr)

Lorenzo Pellegrini (29, Roma)

Andreas Pereira (29, Fulham)

Bernardo Silva (30, Manchester City)

Adrien Rabiot (30, Marsiglia)

Giovanni Reyna (22, Borussia Dortmund)

Valentin Rongier (30, Marsiglia)

Mykola Shaparenko (26, Dinamo Kiev)

Talisca (31, Fenerbahce)

Quinten Timber (24, Feyenoord)

<strong>ATTACCANTI</strong>

Simon Adingra (23, Brighton)

Yunus Akgun (25, Galatasaray)

Karim Benzema (37, Al-Ittihad)

Patson Daka (26, Leicester)

Memphis Depay (31, Corinthians)

Paulo Dybala (31, Roma)

Odsonne Edouard (27, Crystal Palace)

Breel Embolo (28, Monaco)

Roberto Firmino (33, Al-Ahli)

Bryan Gil (24, Tottenham)

Serge Gnabry (29, Bayern)

Callum Hudson-Odoi (24, Nottingham Forest)

Mauro Icardi (32, Galatasaray)

Daniel James (27, Leeds)

Robert Lewandowski (36, Barcellona)

Sadio Mané (33, Al-Nassr)

Aleksandar Mitrovic (30, Al-Hilal)

Rodrigo Muniz (24, Fulham)

Ethan Nwaneri (18, Arsenal)

Jadon Sancho (25, Manchester United)

Fabio Silva (22, Wolverhampton)

Adama Traoré (29, Fulham)

Leandro Trossard (30, Arsenal)

Dusan Vlahovic (25, Juventus)

Timo Werner (29, Lipsia)

Callum Wilson (33, West Ham)

Harry Wilson (28, Fulham)

Jonas Wind (26, Wolfsburg)

Yoane Wissa (28, Brentford)

Edon Zhegrova (26, Lille)