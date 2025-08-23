Moretto: "Nuovi contatti per Harder nelle ultime ore. Il giocatore vuole capire se ci sono margini per andare al Milan"

Oggi giornata decisiva per il futuro di Victor Boniface (clicca QUI per la situazione aggiornata): nel caso in cui gli ulteriori test medici non dovessero dare le risposte che cerca il Milan allora i rossoneri tornerebbero nuovamente sul mercato alla ricerca di una punta. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla di Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Le sue parole:

“Parliamo di Harder, attaccante 20enne dello Sporting Club. Il Milan ha avuto nuovi contatti per Harder nelle ultime ore, si sente ancora in corsa ed è ancora in corsa. Sa che la concorrenza è ampia, perché ci sono altri due club, non solo il Rennes, che sono su Harder. Lo Sporting sta cercando una soluzione di uscita per lui. Il calciatore vuole una nuova esperienza e sta cercando di capire se ci sono i margini per aspettare il Milan e per andare al Milan. In caso contrario andrebbe a scegliere altre opportunità per la sua carriera. Però il Milan è ancora sulla pista Harder e sta ancora mantenendo vivi i contatti”.