Accomando: "Il Milan ci sta seriamente provando per Adrien Rabiot"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:12
di Manuel Del Vecchio

Potrebbero esserci nuove mosse a centrocampo per il Milan. O almeno, è quello che scrive Orazio Accomando su X. Il corrispondente di Sportmediaset per il mercato racconta di un forte interesse dei rossoneri per Rabiot, in uscita dal Marsiglia

"Come anticipato lunedì, il Milan ci sta seriamente provando per Adrien Rabiot. Sondaggio concreto dei rossoneri, sia con il Marsiglia che con il giocatore, che apre alla destinazione, forte del rapporto con Allegri. Situazione da monitorare con attenzione".