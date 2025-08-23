Mercato Milan, Atalanta su Musah legata a Brescianini-Napoli. E quel Rabiot in uscita da Marsiglia...

vedi letture

Non solo la situazione Boniface (clicca QUI per le ultime), il Milan lavora forte anche sul mercato in uscita. Uno dei giocatori con più richieste in questi ultimi giorni è Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002: sull'ex Valencia c'è l'Atalanta, ma solo ad una condizione. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue parole:

“La possibile uscita di Musah all’Atalanta è strettamente legata alla possibile uscita di Brescianini al Napoli. Il Napoli stava pensando a questo vecchio pallino ed è su Marco Brescianini dell’Atalanta, ma l’Atalanta prima di far partire Brescianini vuole capire se ci sono i margini per far partire Yunus Musah. Se dovesse uscire Musah il Milan potrebbe valutare anche altri inserimenti all’interno della rosa. Non ci sono decisioni prese, è un’idea, però ve la registro così com’è: Massimiliano Allegri è un grande estimatore di Adrien Rabiot. Vediamo se il centrocampista, in uscita dal Marsiglia, potrà diventare un nome per il mercato del Milan in questo finale. Sono tutti tasselli che devono incastrarsi l’uno con l’altro”.