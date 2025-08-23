Modric alla Scala del Calcio, ci siamo. Stasera a San Siro la prima da titolare per il Pallone d'Oro

vedi letture

Milan-Cremonese, ore 20:45. Stadio San Siro. 75.000 spettatori. Luka Modric è pronto a fare il suo esordio nella Scala del Calcio. Nella serata di ieri, dopo averlo preannunciato in conferenza, Massimiliano Allegri ha sciolto i dubbi: il campione croato giocherà dall'inizio nella prima partita di Serie A dei rossoneri per la stagione 2025/26.

L'ex Real Madrid, accolto da un fiume di tifosi il giorno della sua presentazione al Flagship Store di via Dante, è arrivato a Milanello da meno di tre settimane ma ha già conquistato tutti. Non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo di un Pallone d'Oro. Ieri mattina Maxl, in conferenza stampa, ne ha parlato in modo entusiasta: "Non c’è bisogno di parlare di Luka a livello tecnico, parla la sua carriera. Gioca più la palla d’esterno che d’interno ed è qualcosa che fanno in pochi. In più è un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni fa, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sarà molto utile anche fuori dal campo. Ha dato grande disponibilità e a livello fisico sta molto bene”.

Non deve sorprendere quindi che per Milan-Cremonese ha superato Ricci nelle preferenze di Allegri. Nulla togliere al centrocampista ex Torino che si è inserito molto bene nell'ambiente e ha fatto vedere cose interessanti nel pre campionato, ma Modric è Modric. Chi pensava che fosse venuto in Italia a svernare si sbaglia di grosso: l'anno scorso ha chiuso la sua ultima stagione al Bernabeu con 63 presenze e quasi 3000 minuti disputati. Non sono numeri da titolarissimo, ma rimangono comunque impressionanti per un ragazzo di quasi 40 anni. Dopo i 25 minuti nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Bari, già lì si sono visti lampi di classe, è pronto al suo esordio da titolare con la maglia rossonera che da bambino sognava così tanto. Luka spero di avere tante occasioni del genere: la gestione fisica, in collaborazione con l’attento staff tecnico di Allegri, sarà fondamentale. Questa sera potrà dare un assaggio della sua immensa classe ai 75mila rossoneri che saranno a San Siro per la sfida alla Cremonese.

E a proposito dell'aneddoto sul tocco di palla d'esterno, Christian Vieri lo conferma nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Per Modric ho chiesto direttamente al mio amico Bernardo Corradi, ora collaboratore di Allegri: mi ha detto che i primi palloni in allenamento li ha giocati tutti no-look, di esterno. Da non crederci. Con lui il Milan ha fatto un colpo enorme perché l’età a questo livello non conta”.