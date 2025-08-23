Loftus-Cheek a DAZN: "Mi sento bene, lavoriamo duramente. Allegri crede tanto in noi"

Ruben Loftus-Cheek ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cremonese. Le sue parole:

Come stai Ruben? “Sto bene, mi sento bene. Mi sento molto fresco dopo l’ultima stagione. Siamo pronti per dare tutto, il 100%. Lavoriamo tanto duramente. Siamo pronti per lottare per i tre punti”.

Allegri ha detto che tra te e Fofana vuole 15 gol: “Crede tanto in noi. Io e Fofana vogliamo fare gol in questa stagione, penso che possiamo riuscirci. Dobbiamo crederci. Ci provo”.