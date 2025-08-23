Tare a DAZN: "Stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute di Boniface. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"

vedi letture

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cremonese di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa succede con Boniface?

“Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione”.

La prenderete a breve?

“Ovvio, tra poco finisce il calciomercato (ride, ndr). A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri”.

Siete soddisfatti delle cessioni?

“Hai fatto bene a farmi questa domanda. Dietro tutto questo lavoro fatto in questi tre mesi c’è un gruppo decisivo. Insieme a Furlani, Ibra, Moncada e lo stesso Allegri, che con il suo staff ha fatto un lavoro eccezionale nella valorizzazione di questi giocatori che noi abbiamo ceduto. È stato un lavoro fantastico di tutto questo gruppo: ognuno ha un ruolo importante”.

Dobbiamo aspettarci qualche altra uscita come Musah e Chukwueze?

“Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita una settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Questo club e questo stadio se la merita”.

Che sensazioni ha?

“Sono molto emozionato come chiunque ha indossato questa maglia. Lavorare per questa società per me è un grande sogno. Allo stesso tempo so cosa vuol dire lavorare, quindi ho grande umiltà, grande voglia e determinazione. La storia di questo Club ti insegna che le vittorie sono quelle che contano”.

Allegri le ha chiesto un centrale?

“No”.