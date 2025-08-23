Le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese: Allegri lancia Modric titolare, c'è Gimenez
L'attesa è finita, la Serie A Enilive sta per ripartire anche a San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese, con i due allenatori, Massimiliano Allegri e Davide Nicola, che ovviamente hanno deciso di fare affidamento sui loro uomini migliori per partire subito con il piede giusto.
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala
