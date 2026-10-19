Ambrosini: "Occasione Zappacosta clamorosa, Maignan ci ha messo tutto. Estupinan è entrato in maniera pessima. Ma il Milan ha meritato"

Il Milan domina, segna 3 gol, poi cala clamorosamente e l'Atalanta prende coraggio rimontandone due. Ma al novantesimo alla fine il punteggio è quello giusto: i rossoneri vincono 3-2 e portano a casa tre punti importanti per il percorso di Amorim. Massimo Ambrosini, nel post partita di DAZN, commenta quello che c'è stato di negativo nei minuti finali.

"L’occasione di Zappacosta è stata clamorosa. Un minuto dopo il 3-2 di Krstovic. Maignan ci ha messo tutto sé stesso. Il Milan ha avuto l’incapacità di gestire questo forcing dell’Atalanta che prima era stata sovrastata nel gioco dal Milan.

Estupinan è entrato in maniera pessima. È stato coinvolto in 2-3 uscite palla che hanno rafforzato l’onda che l’Atalanta stava montando. Ma per il resto mi sembra di poter dire che il Milan questa vittoria l’abbia meritata. Sarebbe stato un peccato buttare 65 minuti fatti molti bene”.