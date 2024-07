Amor: "Morata ha già giocato in Italia e conosce il campionato molto bene"

L'ex bandiera del Barcellona, Guillermo Amor, che ha giocato per due stagioni anche in Serie A, fra le fila della Fiorentina, ha parlato all'indomani della vittoria della Spagna nell'Europeo di alcuni protagonisti della squadra di De La Fuente: "Il CT ha fatto un ottimo lavoro" - le sue parole a Sportitalia - "è stato molto serio e molto professionale nello svolgere il suo compito. Ha creato una bella atmosfera gestendo meravigliosamente lo spogliatoio ed ha sempre difeso sempre i suoi giocatori, in ogni situazione. È chiaro che lavora molto sui valori e questo è molto importante all'interno di un gruppo".

Considerando la sua età, si aspettava che Yamal potesse essere già da questo Europeo così decisivo e fino a questo punto?

"Lamine è molto giovane, ma mostra una grande maturità in tutte le sue azioni e nei suoi comportamenti. È il presente della Spagna e del Barcellona, ma ha anche un grande futuro davanti a sé. Ha molto talento, ma è consapevole che la cosa più importante sia la squadra. Viene dalle giovanili del Barça e sa cosa serve per arrivare e restare in prima squadra".

Morata andrà al Milan. L'Italia è il posto giusto per lui?

"Morata ha già giocato in Italia e conosce il campionato molto bene. Oltre che in Serie A, da tanti anni gioca e fa bene in campionati come Premier League e nella Liga, dimostrando il suo valore ad alto livello ed in grandi squadre".