MN - Eranio: "Theo e Leao vanno fatti giocare sempre. Loro due, insieme a Pulisic sono i punti di forza di questa squadra, spostano gli equilibri del gioco"

In merito all'attuale situazione del Milan, ma con un occhio rivolto anche al futuro e all'arrivo di Paratici e di un nuovo allenatore, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista milanista Stefano Eranio.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Perchè Leao in panchina nelle ultime giornate?

"Non so, uno come lui lo devi fare giocare sempre, indipendentemente dalla sua condizione. E' un ragazzo che va preso così com'è, ha un carattere tutto suo e so che a volte può apparire un po' indisponente o irritante, ma è fatto così e non lo fa con cattiveria, anzi è un bravo ragazzo e ottimo giocatore, il più forte. Anche uno come Theo va fatto giocare sempre. Loro due, insieme a Pulisic sono i punti di forza di questa squadra, spostano gli equilibri del gioco".