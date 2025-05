Più giù del nono posto non si potrà andare. Matematicamente, anche se è impossibile, il Milan può ancora arrivare quarto

Grazie alla vittoria di ieri sul Genoa e nonostante quella del Como, la quinta consecutiva, a Parma, il Milan non potrà scendere oltre il nono posto in classifica in questo campionato di Serie A; non un traguardo da celebrare, ci mancherebbe altro, ma tant'è, dati i 12 punti di vantaggio sul Como decimo con nove punti ancora disponibili nelle prossime tre giornate. Matematicamente, i rossoneri potrebbero ancora raggiungere il quarto posto (attualmente occupato dalla Juventus con 7 punti in più di Leao e compagni), ma è, di fatto, impossibile, considerando che ci sono ben cinque squadre davanti e che i loro risultati, nei prossimi tre turni, dovrebbero incastrarsi in una maniera miracolosa per permettere al Milan di scalare la classifica.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 57 (35)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (35)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)