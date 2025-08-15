Bierhoff: "Vlahovic o Hojlund per il Milan? Tutti gli attaccanti funziona se arrivano palloni"
L'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha parlato del mercato degli attaccanti iniziando ovviamente da quello dei rossoneri, sulle tracce sia di Dusan Vlahovic che di Rasmus Hojlund per rinforzare e completare il reparto offensivo di Max Allegri in vista della prossima stagione. Questo il suo pensiero: "Vlahovic conosce bene la Serie A, ma tutti gli attaccanti funzionano se la squadra funziona, se arrivano palloni. Io dipendevo molto dai compagni. Varrà anche per Hojlund. Il Milan viene da una stagione difficile. Deve tornare in Champions ed essere più costante".
Che effetto le fa Gattuso ct?
"Porterà grinta e spero serva: tutto il mondo del calcio vuole vedere la nazionale italiana al Mondiale. Sono contento per Rino, mi piacerebbe discutere con lui di calcio".
