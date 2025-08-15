Il CorSport in apertura: “Il Milan lavora su Okoli, chiesto il difensore del Leicester”

di Manuel Del Vecchio

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: “Il Milan lavora su Okoli, chiesto il difensore del Leicester. Athekame ha firmato”. Rossoneri decisamente attivi sul mercato: non solo la prima punta, Tare lavora con forza per puntellare anche la difesa.

Ieri è arrivato a Milano Athekame dalla Young Boys, con l'ufficialità del terzino svizzero attesa per oggi. I rossoneri sono alla ricerca anche di un nuovo centrale di difesa e si sono informati per Caleb Okoli, difensore del Leicester con un passato all'Atalanta.