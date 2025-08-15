Ordine non convinto dei movimenti in difesa: "I conti non tornano"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it Franco Ordine ha detto la sua sui movimenti in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare su quanto è stato fatto in difesa:
"In difesa i conti non tornano: senza Walker, Theo Hernandez, Emerson Royal e adesso Thiaw e con De Winter, più Estupinan, Athekame e forse Okoli non c’è stato un progresso. È vero: Allegri vede nelle qualità di Bartesaghi la possibile sorpresa in quel ruolo di sostituto di Theo ma deve ancora farne di progressi prima di arrivare a meritare la maglia da titolare nel Milan. Poi c’è la spina Jimenez: per tre volte si è presentato in ritardo agli allenamenti, Allegri lo ha rispedito al Milan futuro. Molti lo chiamano, chissà perché, l’effetto…Theo. Provate a regalargli un orologio che funzioni!!!!!!!!!".
