MN - Wheeler: "Hojulund? Così giovane ha dovuto portare l'enorme peso del suo prezzo"

Arrivati i rinforzi in difesa e centrocampo, è tempo di rinforzare l'attacco. E Rasmus Hojlund è un obiettivo forte. Il collega del Daily Mail, Chris Wheeler, ci ha parlato delle difficoltà del danese nelle ultime due stagioni con i Red Devils. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Perché il Manchester United ha aperto addirittura al prestito di Rasmus Højlund?

"Non ha funzionato molto per lui allo United. Ha segnato 16 gol nella sua prima stagione, ma solo 10 nella seconda – di cui quattro in Premier League – il che non è abbastanza per un club così importante e per un prezzo così alto. Bisogna provare un po' di dispiacere per lui perché giocava in una squadra mediocre ed è stato servito in modo scadente. Inoltre ha dovuto portare un peso enorme per essere così giovane. Se gli attaccanti vengono ingaggiati per 72 milioni di sterline è perché devono risollevare una squadra e lui non l'ha mai fatto".