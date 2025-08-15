S. Sabatini: "Jashari potenzialmente un campioncino. Può essere un Barella"
Sandro Sabatini intervenuto a Radio Sportiva ha detto la sua sul Milan e le sue manovre di mercato:
Sui nuovi acquisti del Milan
"De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan. Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo".
Su Hojlund
"Ottimo attaccante. Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic. Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta. Il Milan comprerà un attaccante ma che ne abbia estremamente bisogno non so, perché vi invito a fare attenzione a quello che sta facendo Allegri con Leao. E Leao con Allegri è una versione da 10 gol in più rispetto alle sue ultime stagioni".
Sulle ambizioni del Milan
"Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po' di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello. Poi il lavoro, l'entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza. Invito i tifosi a un po' di prudenza perché son partiti tre titolari inamovibili di una squadra che è arrivata ottava".
