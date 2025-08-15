Stasera Lecce-Juve Stabia: chi vince incontra Milan o Bari
Inizia questa sera il lungo weekend di Coppa Italia: squadre di Serie A, Serie B e Serie C in campo per il primo turno della coppa nazionale. Nel fine settimana sarà impegnato anche il Milan che domenica sera alle 21.15, a San Siro, ospiterà il Bari in una gara secca che sarà anche il primo impegno ufficiale della stagione per il nuovo corso rossonero del tecnico Massimiliano Allegri. Oggi invece, alle 20.45, al Via del Mare, scenderanno in campo Lecce e Juve Stabia.
La sfida tra la formazione pugliese e quella di Castellammare interessa da vicino quella di Milan e Bari perché le due vincenti si sfideranno nel Secondo Turno della competizione. In campo ci sarà tra l'altro Francesco Camarda, gioiello rossonero che in questa stagione giocherà in prestito proprio al Lecce. Di seguito il programma del weekend:
VENERDÍ 15/08
ore 18, Empoli-Reggiana
ore 18.30, Sassuolo-Catanzaro
ore 20.45, Lecce-Juve Stabia
ore 21-15, Genoa-Vicenza
SABATO 16/08
ore 18, Venezia-Mantova
ore 18.30, Como-Sudtirol
ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella
ore 21.15, Cremonese-Palermo
DOMENICA 17/08
ore 18, Monza-Frosinone
ore 18.30, Parma-Pescara
ore 20.45, Cesena-Pisa
ore 21.15, Milan-Bari
LUNEDÌ 18/08
ore 18, Audace Cerignola-Verona
ore 18.30, Spezia-Sampdoria
ore 20.45, Udinese-Carrarese
ore 21.15, Torino-Modena
