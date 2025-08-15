Stasera Lecce-Juve Stabia: chi vince incontra Milan o Bari

Inizia questa sera il lungo weekend di Coppa Italia: squadre di Serie A, Serie B e Serie C in campo per il primo turno della coppa nazionale. Nel fine settimana sarà impegnato anche il Milan che domenica sera alle 21.15, a San Siro, ospiterà il Bari in una gara secca che sarà anche il primo impegno ufficiale della stagione per il nuovo corso rossonero del tecnico Massimiliano Allegri. Oggi invece, alle 20.45, al Via del Mare, scenderanno in campo Lecce e Juve Stabia.

La sfida tra la formazione pugliese e quella di Castellammare interessa da vicino quella di Milan e Bari perché le due vincenti si sfideranno nel Secondo Turno della competizione. In campo ci sarà tra l'altro Francesco Camarda, gioiello rossonero che in questa stagione giocherà in prestito proprio al Lecce. Di seguito il programma del weekend:

VENERDÍ 15/08

ore 18, Empoli-Reggiana

ore 18.30, Sassuolo-Catanzaro

ore 20.45, Lecce-Juve Stabia

ore 21-15, Genoa-Vicenza

SABATO 16/08

ore 18, Venezia-Mantova

ore 18.30, Como-Sudtirol

ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella

ore 21.15, Cremonese-Palermo

DOMENICA 17/08

ore 18, Monza-Frosinone

ore 18.30, Parma-Pescara

ore 20.45, Cesena-Pisa

ore 21.15, Milan-Bari

LUNEDÌ 18/08

ore 18, Audace Cerignola-Verona

ore 18.30, Spezia-Sampdoria

ore 20.45, Udinese-Carrarese

ore 21.15, Torino-Modena