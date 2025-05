Leao: "Gabbia è uno che mi urla spesso". E Matteo: "Ce lo coccoliamo e ci fa vincere le partite”

vedi letture

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan. Le sue parole su Leao.

Leao troppo criticato?

“Non le deve ascoltare, è un giocatore fortissimo. Deve ascoltare il mister e tutti quelli che gli vogliono davvero bene e che vogliono che arrivi ad un livello ancora più alto. È un campione, ce lo coccoliamo e ci fa vincere le partite”

Nel mentre, ha parlato lo stesso Rafa Leao, oggi decisivo col suo gol e con l'assist che ha viziato l'autogol del Genoa, ha parlato a DAZN nel post partita della sfida contro i rossoblu. Le sue dichiarazioni: “Queste ultime partite sono fondamentali per fare più punti possibili. Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti. Tutti lavorano per il bene della squadra. Oggi chi è entrato ha fatto la differenza. Ogni partita cerco di aiutare la mia squadra, sia da titolare che dalla panchina. Siamo sempre tutti sul pezzo, Gabbia è uno che mi urla, cerchiamo sempre di dare il massimo in ogni partita. Abbiamo l’obiettivo di fare il meglio possibile in queste ultime partite”.