"Questa è una bella notizia". Costacurta analizza: "I cambi hanno funzionato benissimo"

Il Milan vince la sua terza partita consecutiva. I rossoneri battono in rimonta il Genoa 2-1 allo stadio "Ferraris", grazie a un gol di Leao e un autogol di Frendrup. Ora il Diavolo è chiamato dal doppio impegno contro il Bologna, prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia. Nello studio di Sky Sport 24, dopo la partita, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla partita di Genova.

Le parole di Costacurta: "Leao da quando è entrato, Joao Felix e lo stesso Gimenez: i cambi hanno funzionato benissimo e questa secondo me è una bella notizia. Credo che questo sia il 39° gol su 35 partite preso dal Milan: se vado a contare i gol crossati dalla parte della zona di centrosinistra del Milan, credo che sarebbero la metà. Sul cross c’è sempre qualcuno libero: gol figli di attaccanti avversari che non sono marcati. Disattenzione e poca abitudine a marcare dentro l’area: tu guardi solo chi crossa e non chi può riceverlo. Sembra che lavorino poco sulla tattica individuale, nella marcatura dentro l’area".