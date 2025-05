live mn Genoa-Milan (1-2): bastano 2' per ribaltarla. Terza trasferta vincente di fila

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE

22.44 - Terza trasferta vincente consecutiva per il Milan in campionato, dopo quelle di Udine e Venezia. Terza vittoria consecutiva, se contiamo anche la Coppa Italia: non era mai successo prima d'ora nell'era Conceiçao. Non una prestazione memorabile, ma questo Milan ha avuto il merito di riprendere una partita che si stava mettendo male e ribaltarla in due minuti, per poi legittimare il vantaggio prendendo il pallino del gioco. Decisivo Leao, entrato al 28' a seguito di un problema fisico accusato da Fofana. Il portoghese segna la rete del pari e ispira l'1-2. Poi si fa ammonire e salterà la partita di campionato contro il Bologna, potendo così riposare in vista dell'altra partita contro il Bologna, quella che conta veramente, la finale di Coppa Italia. Il nono posto è ufficialmente la peggior posizione possibile che ci toccherà in questa stagione, col Como che non può più raggiungerci. Ci portiamo a -2 dalla Fiorentina, a -5 dal Bologna settimo e a -6 dalla zona Champions che è però utopia considerando che ci sarà il prossimo turno lo scontro diretto fra Lazio-Juventus che porterà inevitabilmente punti ad almeno una delle due squadre.

22.43 - Triplice fischio!!!

90' + 3 - Gran giocata di Leao che prova la conclusione ma trova la risposta di Leali.

90' + 2 - Joao Felix ammonito.

90' + 2 - Conquistato un corner.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

86' - Cambio Genoa: fuori Norton-Cuffy, dentro Ekhator.

84' - Ammonito Gabbia per gioco falloso.

84' - Joao Felix prova a fare tutto da solo e si rende protagonsita di una grande giocata, ma viene fermato in area.

83' - Rafa Leao era diffidato e salterà la sfida contro il Bologna di venerdì.

82' - Leao ferma fallosamente Vitinha: ammonito il 10 rossonero

81' - Il Milan si porterebbe al momento a -2 dalla Fiorentina ma soprattutto a -5 dal Bologna settimo.

79' - Doppio cambio per il Milan: fuori Tomori e Pulisic, dentro Walker e Musah.

78' - Leao riceve palla a sinistra, mette in mezzo a cercare Joao Felix ma Frendrup nel tentativo di anticiparlo fa autorete.

78' - INCREDIBILE, IL MILAN L'HA RIBALTATA!!!

76' - Ottavo centro in campionato per Leao. Il portoghese riceve un traversone dalla destra da Gimenez e ha il tempo di prendere la mira e colpire, trovando anche la deviazione di un difensore genoano.

76' - PAREGGIO DEL MILAN!!! RAFA LEAO!!!

74' - Ci prova Reijnders, ma il sinistro è sbagliato.

72' - Cambio Genoa: fuori Thorsby, dentro Ahanor.

71' - Il Milan passa a un 4-4-2 con Pulisic e Leao a tutta fascia, Gimenez e Joao Felix di punta.

70' - Doppio cambio per il Milan: escono Jimenez e Jovic, entrano Joao Felix e Gimenez.

69' - Entrataccia di Loftus-Cheek su Thorsby: ammonito l'inglese.

67' - Nessuna parvenza di reazione da parte del Milan.

65' - Contatto in area Vitinha-Pavlovic, non c'è fallo del serbo.

63' - Nelle ultime due trasferte il Milan non aveva incassato reti. Era dal 30 marzo a Napoli che i rossoneri non prendevano gol lontano da San Siro.

62' - Il Genoa nelle ultime tre partite non aveva segnato. Nelle ultime cinque partite aveva trovato la rete una sola volta.

61' - Incredibile, ha segnato proprio Vitinha nemmeno un minuto dopo il suo ingresso in campo. Sponda di Pinamonti per Martin che disegna un cross col contagiri girato alle spalle di Maignan con un destro di prima intenzione dall'attaccante portoghese.

60' - Cambio per il Genoa: esce Messias, entra Vitinha.

58' - Pericoloso Frendrup, tiro a giro dal limite dell'area che finisce fuori.

57' - Punizione di Theo Hernandez che non sorprende Leali.

56' - Intanto dal Milan arrivano novità su Youssuf Fofana: dolore al piede sinistro per il francese.

55' - Reijnders atterrato poco fuori l'area di rigore. Punizione per il Milan e l'olandese viene medicato.

54' - Problemi per il genoano Masini.

51' - Ci prova Reijnders d'esterno, palla che finisce alta.

48' - Si vede un po' di movimento nella panchina del Milan con Walker, Joao Felix e Gimenez che si scaldano.

46' - Il Genoa ha cambiato nell'intervallo Sabelli per Zanoli.

21.52 - SI RIPARTE!

21.34 - Ritmi non altissimi sotto la pioggia battente di Genova. Maignan evita il gol in due occasioni con due grandi parate ma anche il Milan ha la sua occasione, nei minuti finali con Pulisic la cui conclusione è stata neutralizzata da Leali. Da valutare le condizioni di Youssuf Fofana, uscito al 28' dopo un problema rimediato a seguito di un contrasto di Messias. Un cambio che porta Conceiçao a tornare dopo meno di mezz'ora al 3-4-3 dopo essere partito col 3-5-2. E Leao, lasciato a riposare, subito in campo.

45' + 2 - Finisce il primo tempo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

45' - Contrasto Theo-De Winter nella quale il francese ha la peggio. Per fortuna il terzino del Milan si rialza.

42' - PULISIC! Prima vera grande occasione per il Milan. Grande intuizione di Leao che mette l'americano a tu per tu con Leali bravissimo a respingere la conclusione.

39' - Ci prova Messias di punta, Pavlovic devia in corner.

38' - THEO! Conclusione dal limite del francese, neutralizzata da Leali.

35' - Thorsby serve a rimorchio Frendrup che calcia di piatto ma colpisce malissimo il pallone, ampiamente fuori dallo specchio della porta.

33' - Pulisic prova a mettere ordine, ma non riesce a tenere la sfera in campo. Si riparte con una rimessa laterale già eseguita da Sabelli.

32' - Fanno sapere i colleghi di DAZN: colpo sotto al piede per Fofana. Ha tolto la scarpa e applicato ghiaccio, ma non c’è allarmismo.

30' - Leao conquista subito un corner.

29' - Dura meno di mezz'ora il 3-5-2 del Milan. Si torna al 3-4-3 con Leao a sinistra e Pulisic a destra a supporto di Jovic punta centrale. Loftus-Cheek e Reijnders mediani con Jimenez e Theo sulle fasce.

28' - Finisce la partita di Fofana. Al suo posto entra Rafa Leao.

27' - Ammonito il genoano Thorsby per fallo su Jimenez.

26' - Ci riprova Norton-Cuffy, destro deviato in corner.

25' - Problemi per Fofana a seguito di uno scontro di gioco con Messias.

23' - MAIGNAN! Pulisic rischia l'autorete nel tentativo di anticipare Messias, superlativa la risposta del portiere francese.

22' - Dalla punizione per il Genoa ne scaturisce un calcio d'angolo.

21' - Abbiamo il primo ammonito della partita, è Pavlovic che ferma fallosamente Messias.

20' - Ancora nessun tiro nello specchio della porta da parte del Milan.

16'- Pinamonti cerca la profondità di Norton-Cuffy, sul quale va a chiudere Gabbia. Poi Theo Hernandez prova a sorprendere Leali fuori dai pali, senza riuscirci.

14' - Proteste del Milan per un possibile tocco di mano da parte di De Winter, non è di questo avviso Collu che fa segno di proseguire.

12' - Manovra elaborata del Milan, cross di Jimenez per la sponda aerea di Pulisic destinata a Jovic. Si salva in calcio d'angolo la difesa genoana.

11' -Sinistro tagliato dalla bandierina di Martin, fa buona guardia Jovic ripulendo l'area di rigore rossonera.

9' - Primo corner del Genoaa.

8' - MAIGNAN! Grande intervento del francese su Norton-Cuffy protagonista di una bella azione personale. È la prima vera azione rilevante della partita.

6' - Jimenez trova il fondo e va al traversone, allontanato di testa da Pinamonti. Prova ripartire il Genoa, ma la sfera viene riconquistata subito dai rossoneri.

4' - Jovic conquista un corner. Siamo a due in 4 minuti.

3' - Bella cornice di pubblico nonostante sia lunedì e nonostante non ci siano di fatto obiettivi in palio.

2' - Il Milan conquista subito un corner.

1' - Milan in completo bianco. Genoa con la classifca maglia rossoblù, calzoncini e calzettoni blu.

120.46 - SI PARTE!

- - -

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live testuale di Genoa-Milan, partita che chiude la 35ª giornata di Serie A.

Rossoblù già aritmeticamente salvi e con l'unico obiettivo di chiudere quanto più dignitosamente la stagione. Milan che deve provare a tenersi aperta la finestra europea anche attraverso il campionato, sebbene il 7° posto, quello che garantirebbe la Conference League, dista 8 lunghezze.

Genoa non particolarmente prolifico: appena un gol all'attivo nelle ultime cinque partite giocate, nelle quali la squadra però è riuscita a raccogliere 4 punti. Il 4 aprile l'ultimo successo contro l'Udinese, poi un pari e due sconfitte consecutive. Il ko contro la Lazio a "Marassi" ha posto fine a una serie positiva tra le mura amiche che durava da 6 partite (5 vittorie, 1 pari e appena 2 gol al passivo). Il Genoa in questa stagione non ha mai segnato più di due reti in una singola partita di campionato. Il Milan ha vinto le ultime due trasferte senza subire reti, non succedeva da tre anni. Mike Maignan è a quota 12 clean sheet e solo tre portieri (Svilar, Meret e Di Gregorio) hanno fatto meglio. I rossoneri non pareggiano lontano da San Siro da cinque mesi, quando furono protagonisti di un rocambolesco 3-3 a Cagliari.

Confronto numero 136 tra le due squadre con 29 vittorie del Genoa, 45 pareggi e 61 vittorie del Milan. Negli ultimi anni le sfide a "Marassi" sono di chiara marca rossonera: 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6. Il confronto più recente, deciso da Christian Pulisic, è rimasto impresso nella memoria dei molti per i minuti finali che hanno visto Olivier Giroud schierarsi tra i pali in una situazione di emergenza. Nel 2020 l'ultimo segno X (2-2), nel 2016 l'ultima vittoria genoana con un netto 3-0.



Le formazioni: la grande novità è rappresentata dalla presenza di Ruben Loftus-Cheek dal primo minuto. Dentro l'inglese, panchina per Rafa Leao. E Milan che si presenta col 3-5-2 Si rivede Jovic che aveva dato forfait all'ultimo a Venezia, verrà affiancato da Pulisic.

Non sono presenti né Giorgio Furlani né Zlatan Ibrahimovic, come appreso dalla redazione di MilanNews.it e come confermato dalla redazione di Sky Sport 24. I due dirigenti sono assenti per impegni presi in precedenza: c'è invece Geoffrey Moncada. Il collega di Sky Sport Peppe Di Stefano ha poi sottolineato che è presente allo stadio il Ds del Bologna Giovanni Sartori, venuto a studiare i rossoneri da vicino prossimi avversari dei felsinei in campionato e Coppa Italia.



GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vásquez, De Winter, Martín; Frendrup, Masini; Messias, Thorsby, Norton-Cuffy; Pinamonti. A disp.: Siegrist, Sommariva; Ahanor, Badelj, Bani, Ekhator, Kassa, Otoa, Venturino, Vitinha, Zanoli. All.: Patrick Vieira.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Hernández; Pulisic, Jović. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, E. Royal, Terracciano, Thiaw, Walker; Musah; Camarda, Chukwueze, Félix, Gimenez, Leão. All.: Sergio Conceição.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Costanzo – Passeri

IV UOMO: Santoro

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Data: lunedì 4 maggio 2025

Ora: 20.45

Stadio: Luigi Ferraris, Genoa

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

- - -

SERIE A - 35ª GIORNATA

TORINO - VENEZIA 1-1

36' Kike Pérez (V), 77' Vlasic (T)

CAGLIARI - UDINESE 1-2

27' Zarraga (U), 35' Zortea (C), 67' Kristensen (U)

PARMA - COMO 0-1

79' Strefezza

LECCE - NAPOLI 0-1

24' Raspadori

INTER - HELLAS VERONA 1-0

9' Asllani rig.

EMPOLI - LAZIO 0-1

1' Dia

MONZA - ATALANTA 0-4

12' e 23' De Ketelaere, 47' Lookman, 88' Brescianini

ROMA - FIORENTINA 1-0

45' + 5 Dovbyk

BOLOGNA - JUVENTUS 1-1

9' Thuram (J), 54' Freuler (B)

GENOA - MILAN (ore 20.45)

CLASSIFICA

1. Napoli 77

2. Inter 74

3. Atalanta 68

4. Juventus 63

5. Roma 63

6. Lazio 63

7. Bologna 62

8. Fiorentina 59

9. Milan 54

10. Como 45

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 39

14. Cagliari 33

15. Hellas Verona 32

16. Parma 32

17. Lecce 27

18. Venezia 26

19. Empoli 25

20. Monza 15

MARCATORI

24 reti: Retegui (Atalanta)

17 reti: Kean (Fiorentina)

14 reti: Lookman (Atalanta) e Thuram (Inter)

12 reti: Lukaku (Napoli), Orsolini (Bologna), Lautaro Martinez (Inter) e Dovbyk (Roma)

11 reti: McTominay (Napoli)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA

Milan - Bologna (9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Como - Cagliari (10 maggio, ore 15, DAZN)

Lazio - Juventus (10 maggio, ore 18, DAZN)

Empoli - Parma (10 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Monza (11 maggio, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Lecce (11 maggio, ore 15, DAZN)

Torino - Inter (11 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Genoa (11 maggio, ore 20.45, DAZN)

Venezia - Fiorentina (12 maggio, ore 18.30, DAZN)

Atalanta - Roma (12 maggio, ore 20.45, DAZN)