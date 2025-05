"Io non sono un bugiardo eh". Conceiçao risponde sinceramente: "A fine partita, nel cerchio, ho detto che..."

Mister Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan 1-2. Queste le parole del tecnico portoghese:

Quanto è soddisfatto di quanto questa squadra ha carattere, anche oltre le individualità?

“Penso che ancora oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, dove chi entra nel corso della partita ha dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato a livello di posizione e abbiamo messo Joao con Santi davanti e abbiamo aperto un po’ l’attacco. La dimostrazione non della bravura dell’allenatore ma della bravura dei giocatori

Cosa ha detto in quel cerchio a fine partita? Che ora si va a vincere la Coppa Italia?

“No. Che chi non è stato utilizzato deve lavorare perché domani è giorno libero. Va bene? È proprio così. Io non sono bugiardo eh, preferisco non dire le cose invece che dire bugie”.

LE PAROLE DI CONCEICAO IN CONFERENZA

Leao?

"Lo conoscevo già. Adesso lo conosco molto bene e lui conosce bene. Sa cosa voglio e lui è focalizzato a finire bene la stagione. Io vedo un atteggiamento molto importante. La base è quella perché poi la qualità ce l'ha. Mi spiace che venerdì non ci sarà ma ci sarà un altro perché la risposta che mi danno i ragazzi è importante".

C'è qualcosa da migliorare?

"Nel piano di gioco nel primo tempo potevamo fare meglio in possesso palla. Abbiamo giocato contro una squadra difficile da affrontare in un campo difficile. C'è la qualità dell'avversario. Potevamo però cercare più la profondità. Sul gol che abbiamo preso, a livello collettivo, potevamo fare qualcosa in più".

Gimenez?

"Anche lui nei momenti più difficili è uno dei primi ad arrivare a Milanello. La qualità ce l'ha. E' una questione di tempo. L'adattamento in Italia non è facile per nessuno".